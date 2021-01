Weißes Pulver setzte Task Force in Gang Unna. Ein Brief mit verdächtigem Inhalt, der am Montag, 11. Januar, in einem Kindergarten an der Hemmerder Dorfstraße eintraf, sorgte für Aufregung unter den Eltern und Erziehern. Ein weißes Pulver musste von Spezialisten der Feuerwehr Dortmund analysiert werden. Schließlich kam die Entwarnung: Der Inhalt war ungefährlich.



Gegen 14.25 Uhr wurde von einer Mitarbeiterin ein Brief geöffnet, der ein unbekanntes weißes Pulver enthielt. ZU dieser Zeit hielten sich in dem Kindergarten drei Erwachsene und neun Kinder auf, die nicht mit dem Inhalt des Umschlags in Berührung kamen.

Die Mitarbeiterin, die den Brief geöffnet hatte, wurde

isoliert. Alle Anwesenden mussten im Gebäude bleiben und wurden von der herbeigerufenen Polizei betreut. Der Bereich um den Kindergarten wurde abgesperrt und die Analytische Task Force der Feuerwehr Dortmund alarmiert. Nach mehrfacher Untersuchung des Pulvers stand schnell fest, dass der Stoff ungefährlich und unbedenklich war.

Alle zwölf Personen waren wohlauf konnten nach Hause gehen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Aufklärung der Straftat wegen des Verdachts von Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen.