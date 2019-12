20.000 neue Bäume: Kreis Unna forstet auf

Ein Landwirt hat dem Kreis Unna eine 2,7 Hektar große Fläche – das ist eine Fläche von gut vier Fußballfeldern – in Bönen zur Pacht angeboten. Und weil der Kreis Unna relativ waldarm ist und sich in Zeiten der Klimakrise um noch mehr Umweltschutz bemüht, übernimmt er die Pacht und will aufforsten.

Den Startschuss zur Aufforstung haben die Projekt-Beteiligten vor kurzem gegeben.Rund 20.000 Bäume sollen in Bönen am Hagenweg gepflanzt werden. Der Großteil sind Eichen. Aber auch andere heimische und standortgerechte Bäume wie Linde oder Vogelkirsche werden auf dem Areal zu finden sein. Die Gesamtkosten betragen rund 40.000 Euro.

An diesen Kosten beteiligt sich auch die Mitarbeitervertretung des Katharinen-Hospitals in Unna und spendet Bäume in Wert von rund 8.000 Euro. Das Geld stammt aus der Restcent-Aktion der Mitarbeiter, die jährlich ihr Gehalt im Cent-Bereich aufrunden. Die Geschäftsführung verdoppelte dann die Summe. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten so dazu beitragen, die Klimabilanz ihres Krankenhauses zu verbessern. PK | PKU