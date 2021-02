Sonntag, 14. Februar 2021 14:00 Uhr

Nur rund 200 Meter von der Haustür entfernt beginnt an diesem Sonntag mein Spaziergang am ehemaligen Freizeitbad.

Herrlicher Sonnenschein und Temperaturen nur noch um den Gefrierpunkt. Hochlandrinder standen eng aneinander auf dem Gelände. „Abstandhalten“ kennen sie nicht und für mich war es auch kein Thema. Es waren kaum Spaziergänger unterwegs.

Am Freizeitbad heißt auch der Rad- und Fußweg der bis zur Poststraße führt. Am Förderwagen „Glück Auf“ beginnt die Haldenstraße. Sie führt zu der an der Stadtgrenze zwischen Unna-Massen und Dortmund-Wickede liegenden Halde der ehemaligen Zeche „Massener Tiefbau am Hellweg“ Hier wurde von 1859 bis 1925 Kohle gefördert.

Auf der Haldenstraße traf ich eine mir bekannte Familie, die sich mit ihren beiden Kindern zum Rodeln aufmachte.

Foto © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Auf zur Massener Halde im Winterkleid

hochgeladen von Jürgen Thoms

Ich habe sie mit meiner Kamera ein Stück begleitet bis zur höchsten Erhebung von etwa 90 Metern über dem Meeresspiegel. Hier versuchten noch einige weitere Familien bei reichlich Abstand ihr „Rodelglück“.

Schöner kann es im Sauerland auch nicht sein dachte ich. Mein Weg führte mich weiter über den rund 600 Meter langen, in normalen Zeiten gut zu gehenden verfestigten Schotterweg. Eine Rutschpartie auf Schnee und Eis wollte ich nicht riskieren. Also war Vorsicht geboten.

Nach gut einer Stunde an frischer Luft und ohne Maske war ich wieder an meiner Haustür angekommen. Mein iPhone zeigte 2,9 km und 5.268 Schritte an.

Fotos © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Auf zur Massener Halde im Winterkleid