Und das seit über 10 Jahren

sind die Tiere von Züchter Herbert Köhnemann hier zu finden. Sie sind als „Landschaftspfleger“ im Einsatz und wegen ihrer Genügsamkeit dafür besonders geeignet. Auf dem riesigen, rundum renaturierten Gelände des Sole-Freizeitbades, leisten die vierbeinigen „Landschaftspfleger" tolle Arbeit!

Im Rückblick

Es war einmal ein Sole-Freizeitbad in Unna-Massen



Fotoarchiv © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Es war einmal ein Sole-Freizeitbad in Unna-Massen - Eingangsportal

hochgeladen von Jürgen Thoms

Am 23. April 1982 wurde es auf dem Gelände des kleinen in die Jahre gekommenen Massener Freibades an der Kleistraße eröffnet und gehörte zu den modernsten Freizeitbädern in ganz Nordrhein-Westfalen.

Wasserrutsche, Solebecken, Sauna , vier Außenbecken, ein Innenbecken und die Gaststätte „Zum Klei“. Das war für viele in den 80-er Jahren etwas „Besonderes“. Wir hatten weit her gereiste Besucher, die gerne mit uns ins nur rund 250 m entfernt liegende Sole-Freizeitbad gingen, um mit uns gemeinsam, hier in der schönen Anlage einige Stunden zu verbringen.

In Spitzenzeiten kamen über 500.000 Besucher im Jahresschnitt. In den letzten Jahren musste das Bad jährlich mit 1,4 Mio. Euro subventioniert werden. Es wurde zum „Sanierungsfall". Die verschiedenen Planungen, das Bad zu sanieren scheiterten an den fehlenden Mitteln.

Der Rat der Kreisstadt Unna und der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe beschlossen daraufhin die Stilllegung. Im Herbst 2009 endete der Freibadbetrieb, am 28. Februar 2010 der Saunabetrieb im Bad.

Gut zwei Jahre danach, am 18. Juli 2012, begann eine Fachfirma aus Dortmund-Wickede im Auftrag der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH mit dem Abriss und Rückbau des einstigen Sole-Freizeitbads Unna-Massen. Über die weitere Nutzung der Fläche haben der Rat der Kreisstadt Unna und der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe auch bis heute noch nicht entschieden.

So war es damals

Fotoarchiv © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Eiszeit für das Massener Bürgerbad

hochgeladen von Jürgen Thoms

» Eiszeit für das Massener Bürgerbad

» Schweres Gerät im Dauereinsatz

» Mit einer Träne im Auge

» Da stand sie noch immer....

Fotos © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Auf dem Gelände des ehemaligen Sole-Freizeitbades in Unna-Massen