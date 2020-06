Zwischen Reckerdingsweg und Bismarckstraße

Der zum Teil neu gestaltete Verbindungsweg zwischen dem Reckerdingsweg und der Bismarckstraße ist bis zum Spielplatz am Biesenkamp fertiggestellt und wirklich sehr schön geworden.

Fotomontage © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Mit Renate Nick und Landseer Hündin „Dayira“ unterwegs - Zwischen Reckerdingsweg und Bismarckstraße - Kartenübersicht

Foto: Screensshot Google Maps

hochgeladen von Jürgen Thoms

Mit sehr wenig Geld etwas Schönes zu schaffen

Spaziergänger, Jogger, Radfahrer können jetzt trockenen Fußes, auch bei schlechtem Wetter, den Weg benutzen. Renate Nick, engagierte Massener Bürgerin und stellv. Bürgermeisterin der Kreisstadt Unna freut sich über die vielen positiven Rückmeldungen. Sie bedankt sich an dieser Stelle, auch im Namen vieler Bürgerinnen und Bürger, bei dem städtischen Umweltamt, Herrn Böttger und Herrn Witthüser mit ihrer Truppe ganz herzlich.

Es ist hier gelungen

im Rahmen einer Beschäftigungsinitiative für vergleichbar sehr wenig Geld etwas Schönes zu schaffen und den Mitarbeitern der Initiative auch zu ermöglichen, sich zu qualifizieren und vielleicht eine feste Anstellung zu finden. Genauso erfreulich ist es, dass der Weg so wie angefangen jetzt auch bis zum Kindergarten weitergeführt werden kann.

„Ich finde, Massen hat dadurch gewonnen“

so Renate Nick.

Der umgestellte Bauwagen hat schon vor einiger Zeit die Hoffnung geweckt, dass die Weiterführung des Weges bis zum Kindergarten „Möwennest“ möglich wird und seit ein paar Tagen weist nun ein kleines Schild mit dem Text: Weg ab dem 01.07.2020 durch Baumaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Bitte nutzen Sie andere Wege. auf die Fortführung der Bauarbeiten hin.

Auch wenn der Weg nun einige Zeit nur eingeschränkt nutzbar sein wird, werden sich bestimmt auch die Eltern, deren Kinder im Kindergarten „Möwennest“ sind, über den Weiterbau freuen.

Sommer, Sonne und Natur pur

Startpunkt für unsere Wanderung war der Bauwagen am Spielplatz Biesenkamp. Weiter ging es bis zur Bismarckstraße und zum Neubaugebiet „Große Wiese“ und der Brücke am Alten Wehr die über den Massener Bach führt. Weiter über „Im Wiesengrund“ bis zum Biergarten bei „Bauer Brune“ und zurück zum Bauwagen am Spielplatz Biesenkamp.

Mein Fazit

„Auch rund um Unna-Massen kann man Natur pur erleben“

Fotos © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Mit Renate Nick und Landseer Hündin „Dayira“ unterwegs - Zwischen Reckerdingsweg und Bismarckstraße