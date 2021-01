Sonntag, 17. Januar 2021

Nicht nur im nahegelegenen Sauerland

auch in Obermassen war auf Bäumen, Wiesen, Wegen und Straßen erstmals in diesem Winter die weiße Pracht in den Morgenstunden fast flächendeckend zu sehen.

Aus der Serie: „Schnee in Obermassen" Hochlandrinder auf dem Gelände des ehemaligen Sole-Freizeitbades in Unna-Massen

hochgeladen von Jürgen Thoms

Das ,,normale'' Spazierengehen rund um Obermassen ist in Coronazeiten ein wichtiger Bestandteil unseres Tagesablaufs. An diesem Sonntagvormittag war es besonders schön.

Nur gut, dass wir schon am Vormittag unterwegs waren. Bei steigenden Temperaturen war von der weißen Pracht schon am Nachmittag nur noch wenig zu sehen.

Besonders gut haben uns die schottischen Hochlandrinder auf dem Gelände des ehemaligen Sole-Freizeitbades in Unna-Massen gefallen. Diese haarigen Zeitgenossen fühlten sich auf der schneebedeckten Wiese sichtlich wohl und ließen sich durch nichts aus der Ruhe bringen.