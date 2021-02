Schnell war es wieder aus mit der weißen Pracht

Am Sonntag, 14. Februar noch die schönste Winterlandschaft in Unna-Massen. Minustemperaturen um 12 Grad und am Dienstag, 16. Februar zur Mittagszeit schon wieder über 10 Grad. Ich habe einige Fotos zum „Wettertempo“ von Sonntag und Dienstag gegenübergestellt.

Der Bürgersteig war ab Dienstag von der an Haustür von Schnee und Eis befreit. Eine gute Gelegenheit den rund 1 km langen Weg zu Fuß zur Apotheke zu gehen. Und siehe da: Auch die Kleistraße und der Massener Hellweg waren für den Verkehr komplett vom Schnee geräumt.