Sonnenschule Karlstr. 15 59427 Unna – Dienstag, 05. Oktober 2021 10:00 Uhr

Hauptgewinner kommen aus Unna und Lünen

KREIS UNNA ■ Beim mittlerweile 8. kreisweiten von der GWA – Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH ausgelobten Kürbiswettbewerb hat die Sonnenschule in Unna den dicksten Kürbis herangezogen. Mit einem Umfang von 145 cm heimste die Unnaer Schule den Hauptpreis von 200 € ein.



Der Kürbis der Matthias-Claudius-Schule in Lünen erreichte einen Umfang von 137 cm und sicherte der Schule den zweiten Platz. Platz drei belegte knapp dahinter die Garten-AG der Grundschule Hemmerde in Unna mit einem Kürbisumfang von 129 cm. Neben den Preisgeldern für die drei Erstplatzierten erhielten die Plätze vier bis fünfzehn als Sachpreis jeweils ein schönes Insektenhotel.

79 Kindergärten und Schulen

Im Frühjahr waren insgesamt 79 Kindergärten und Schulen, teilweise mit mehreren Gruppen bzw. Klassen, in den Wettbewerb gestartet. Dazu hatte die GWA-Abfallberatung allen teilnehmenden Einrichtungen Kürbissamen einer bestimmten Sorte, Pflanzempfehlungen und Gutscheine für Kompost zur Verfügung gestellt. Eigener Kompost durfte selbstverständlich auch verwendet werden. Ab April wurden die Samen vorgezogen und anschließend ausgepflanzt. Von da an verfolgten die Kinder gespannt das Wachstum der Pflanzen.

Das trockene und kühle Frühjahr führte leider dazu, dass viele Kürbispflanzen es nicht schafften und verkümmerten, entsprechend geringer als in den Jahren zuvor fiel die Zahl der verbliebenen Teilnehmer aus.

Es gelang 34 Einrichtungen ihre Kürbisse



groß zu ziehenund einige davon haben sich zu großen Exemplaren entwickelt.

Bei dem Wettbewerb ging es aber nicht nur darum, den dicksten Kürbis heranzuziehen, vielmehr sollte den Kindern anschaulich und lebensnah vermittelt werden, welche Arbeit hinter dem Anbau von Gemüse steckt und wie wertvoll Kompost aus Küchen- und Gartenabfällen für das Wachstum von Pflanzen ist.

So wollte die GWA mit dem Wettbewerb Kinder dafür sensibilisieren, dass Küchen- und Gartenabfälle nicht achtlos weggeworfen werden, sondern gesammelt, kompostiert und anschließend weiterverwendet werden können. Das sei zweifelsohne gelungen: „Die Kinder haben das Wachsen der Kürbisse mit Begeisterung verfolgt“, berichtet GWA-Abfallberaterin Dorothee Weber. Einige Einrichtungen hatten zum Beispiel die einzelnen Wachstumsstadien dokumentiert, Rezepte gesammelt oder sogar einen Projekttag veranstaltet.



