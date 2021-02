Keine Chance für die Taube

Auch einige Tauben haben bei uns im Winter, gerade in der Schnee- und Eiszeit, unser Vogelhaus aufgesucht. Aber so haben wir es uns nicht gedacht. Eine gute „Mittagsmahlzeit“ für einen Sperber sollten unsere Tauben nicht sein.

Die ersten Stückchen hat er genüsslich verzehrt und ließ sich durch mich zunächst nicht stören. Dann hob er schnell mit der Restmahlzeit in den Greifen ab



Ich war mir nicht sicher um welchen Greifvogel es sich handelt!

Danke an die Referentin für Natur- und Umweltinformationen Jennifer Krämer von der NABU-Bundesgeschäftsstelle Berlin. Sie hat das in einer Mail geklärt:

Bei dem Greifvogel handelt es sich um einen Sperber, bei der geschlagenen Taube um eine Türkentaube. Turteltauben sind Zugvögel und verbringen den Winter nicht in Deutschland. Sperber können immer wieder als Raubvögel an Vogelfütterungen beobachtet werden.

Futtereinrichtungen für Gartenvögel ziehen nicht nur Singvögel an, sondern oft auch indirekt ihre natürlichen Feinde. So auch Sperber, die ansonsten selten zu beobachten sind. Durch die Anwesenheit der Sperbers kann es gut sein, dass die Vögel Ihre Fütterung für einige Zeit meiden.

Und so war es bei uns auch: Einige Tage war kein Vogel mehr zu sehen. Aber langsam kommen sie wieder in unseren Garten.