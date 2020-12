Kreis Unna. In der kommenden Sitzungswoche stehen wegweisende Themen auf den Tagesordnungen, aber es gilt auch, Formalitäten zu erledigen: In den nächsten Tagen treffen sich Wahlprüfungsausschuss, Kreisausschuss und der Kreistag.

Der Wahlprüfungsausschuss kommt am Montag, 14. Dezember, um 14 Uhr unter Vorsitz von Gerhard Meyer (CDU) zusammen. Er trifft sich im Kreishaus Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17 und befasst sich mit der Feststellung der Gültigkeit der Landrats- und Kreistagswahl.

Im Anschluss daran tagt der Kreisausschuss ebenfalls im Sitzungstrakt des Kreishauses Unna. Beginn der Sitzung ist um 16 Uhr.

Die Kreistagssitzung am Dienstag, 15. Dezember um 15 Uhr findet aufgrund der Corona-Pandemie an einem außergewöhnlichen Ort statt: Das Gremium trifft sich im Tanzcenter Kochtokrax (kx), Südring 31 in Unna (Säle 1 – 4). In der letzten Sitzung des Jahres wird Kreisdirektor und Kämmerer Mike-Sebastian Janke den Haushalt einbringen und in seiner Haushaltsrede erläutern. Außerdem geht es unter anderem um den aktuellen Stand zum Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen.

Neben den allgemein bekannten Auflagen im Sinne des Infektionsschutzes ist für Besucher folgendes zu beachten:Es wird darauf hingewiesen, etwas mehr Zeit für die notwendige Einlasskontrolle einzuplanen. Alle Besucher werden beim Betreten und Verlassen des Gebäudes namentlich in einer Anwesenheitsliste erfasst.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist während der Sitzungen erforderlich.

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an der Sitzung teilnehmen.

Alle Vorlagen der öffentlichen Sitzungen finden sich im Internet unter www.kreis-unna.de (Kreistaginformationssystem "SessionNet").