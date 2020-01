Zwölf Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrer aus der Schule „Institut Pedralbes“ in Barcelona waren am Montag, 20. Januar, zu Gast im Rathaus. Gemeinsam mit ihren Gastgeberinnen und Gastgebern vom Ernst-Barlach-Gymnasium wurden sie von Bürgermeister Werner Kolter herzlich begrüßt.

Das „Institut Pedralbes“ ist die neue Partnerschule des EBG´s. Es ist der erste Besuch der Spanierinnen und Spanier in Unna. Beide Schulen planen eine dauerhafte Partnerschaft, so ist ein Gegenbesuch sowie weitere Begegnungen bereits in Planung.

Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm:Sie werden Unnas Geschichte auf einem Stadtrundgang kennen lernen, das Hellweg-Museum und das Internationale Lichtkunstzentrum besuchen. Weitere Ziele sind Köln, das deutsche Bergbaumuseum in Bochum, das Dortmunder U, der Signal Iduna Park und der Hauptsitz der Firma kik in Bönen.

Die Freizeit verbringen die spanischen Jugendlichen in ihren Unnaer Gastfamilien.