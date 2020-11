UNNA-MASSEN ■ Die Gedenkveranstaltung zum diesjährigen Volkstrauertag,15. November wird in Massen wegen der Corona-Pandemie nur in kleinem Rahmen stattfinden.



Der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V. hatte eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen. Ortsvorsteher Dr. Peter Kracht hat diese Empfehlung aufgegriffen:

„Die aktuelle Situation macht es leider unmöglich, die Toten der Kriege und der Gewalt im üblichen Rahmen zu ehren“, so Kracht. Er wird am Volkstrauertag stellvertretend für alle Massener Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Bernd Tepe, Löschgruppenführer der Löschgruppe Massen, Dietmar Wünnemann, 1. Vorsitzender des Schützenvereins Massen 1830, sowie dem Massener Bezirksbeamten, Polizeihauptkommissar Jürgen Horstmann, einen Kranz auf dem Friedhof in Obermassen niederlegen und den Toten gedenken.