76 Jahre nach der Befreiung

des Konzentrationslagers Auschwitz hält Deutschland die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus weiterhin wach. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es an diesem Holocaust-Gedenktag am 27. Januar keine Veranstaltung im Ratssaal und in der Bürgerhalle geben.

Traditionell werden diese Veranstaltungen von Schülerinnen und Schülern Unnaer Schulen gestaltet. Für Sie liebe Leser füge ich hier zwei beeindruckende Berichte aus vergangenen Jahren ein:

Freitag, 27. Januar 2017 um 11:00 Uhr

Fotoarchiv 2017 © Jürgen Thoms - Hellweg Realschüler legen rote Rosen am Friedensstein der Bürgerhalle Unna ab - Wegen der Corona-Pandemie muss die Gedenkveranstaltung 2021 ausfallen

hochgeladen von Jürgen Thoms

Zum Bericht

» Auschwitzgedenkfeier in der Kreisstadt Unna 2017

Gedenken, mahnen und erinnern und uns das vor Augen führen, was damals passiert ist, so der damalige Bürgermeister Werner.

Die Hellweg Realschüler beeindruckten mit ihrer gefühlvollen Präsentation aus Schauspiel und Multimedia



Dienstag, 27. Januar 2015 um 14:00 Uhr

Fotoarchiv 2014 © Jürgen Thoms - Schülerinnen der Jahrgangstufe 13 der Peter-Weiss-Gesamtschule am Friedensstein der Bürgerhalle Unna - Wegen der Corona-Pandemie muss die Gedenkveranstaltung 2021 ausfallen

hochgeladen von Jürgen Thoms

Zum Bericht

» Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus Unna 2015

Das darf es nicht wieder geben - Wir müssen mahnen, weil es Auschwitz gegeben hat, so der damlige Bürgermeister Werner Koltler.

Gestaltet wurde der Auschwitz Gedenktag von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangstufe 13 der Peter-Weiss-Gesamtschule