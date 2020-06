Jan-Eike Kersting tritt für den Kreistag Unna an

Jan-Eike Kersting (CDU Holzwickede) ist einstimmig zum Kreistags-Kandidaten für den Wahlkreis Holzwickede gewählt geworden.

96 Ja-Stimmen gab es von den CDU-Mitgliedern aus dem gesamten Kreis Unna in der Aufstellungsversammlung des CDU Kreisverbandes Unna. Der 44-jährige Diplom-Volkswirt ist seit 2014 Mitglied des Kreistags und möchte sein erfolgreiches Engagement für Holzwickede fortsetzen. Die Themen Wirtschaftsförderung und Jugendhilfe liegen ihm dabei besonders am Herzen. Als Ersatzbewerber wurde der 57-jährige Diplom-Ingenieur Dieter Buckemüller gewählt. Das Foto zeigt den ebenfalls in der Versammlung frisch gewählten Landratskandidaten Marco Morten Pufke (4. v. l.) neben den Vertretern des CDU Gemeindeverbandes Holzwickede René Winkler, Marcal Zilian, Nele Buckemüller, Jan-Eike Kersting, Dieter Buckemüller, Frank Lausmann und Frank Markowski (v.l.). Die CDU Holzwickede startet nun auch auf Kreisebene bestens gerüstet und mit einem starken Team zur Kommunalwahl am 13. September.