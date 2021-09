Glückauf-Kaserne Kamener Str. 91-93 59425 Unna - Mittwoch, 29.092021 14:00 Uhr

Mit einem feierlichen Appell in der Glückauf-Kaserne wurde am Mittwoch Oberstleutnant André Rosarius durch den Kommandeur der Panzerbrigade 21 „Lipperland“, Brigadegeneral Stephan Willer, von seinem Kommando über das Versorgungsbataillon 7 entbunden. Als Nachfolger führt nun Oberstleutnant Andreas Johannes Golks das Bataillon.



In seiner Rede vor rund 1000

angetretenen Soldatinnen und Soldaten sowie zahlreichen geladenen Gästen blickte der scheidende Kommandeur insbesondere auf die letzten drei Jahre seit seinem Dienstantritt in Unna zurück. Die Auftragsbücher des Bataillons waren gut gefüllt: Angefangen bei der Beteiligung an der Very High Readiness Joint Task Force („Schnelle NATO-Speerspitze“), samt vorbereitender internationaler Übung in Norwegen, der multinationalen Brigadegefechtsübung „Allied Spirit“ in Bayern, verschiedenen eigenen Übungsvorhaben inklusive der Ausbildung am logistischen Übungszentrum der Bundeswehr in Garlstedt, bis hin zur Amtshilfe im Zuge der Corona-Pandemie in Form von Kontaktnachverfolgung, mobilen Impfteams und in Impfzentren, die „7er“ hatten alle Hände voll zu tun.

Zuletzt bewies der Verband seine

Reaktionsschnelligkeit bei der Katastrophenhilfe nach dem Starkregenunwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Oberstleutnant Rosarius attestierte seinen Männern und Frauen die Fähigkeit schnell, flexibel und pragmatisch auf Aufträge oder Lageänderungen reagieren zu können und die „Logistischen Pferdestärken auf den Boden zu bringen“. Das alles leisteten die Soldaten neben dem alltäglichen Dienst und der Routine-Versorgung der Panzerbrigade 21 „Lipperland“, so Rosarius.

Zum Schluss der letzten Rede

an seine Soldatinnen und Soldaten bevor er die Truppenfahre an seinen Nachfolger übergab, schloss der scheidende Kommandeur sichtlich bewegt:

„Ich melde mich aus dem Funkkreis Versorgungsbataillon 7 ab! Glück – Auf!“.



Oberstleutnant André Rosarius wechselt aus Unna ins Verteidigungsministerium nach Bonn.

Foto © Jürgen Thoms – (links) André Rosarius hat das Kommando des in der Glückauf-Kaserne stationierten Versorgungsbataillons 7 an Andreas Johannes Golks (rechts) übergeben. Amtsübergabe durch den Kommandeur der Panzerbrigade 21 „Lipperland“ Brigadegeneral Stephan Willer

Mit Oberstleutnant Andreas Johannes Golks steht erneut ein echter Logistik-Fachmann an der Spitze des Versorgungsbataillons 7. Nach seiner Ausbildung zum Nachschuboffizier studierte der zweifache Familienvater Wirtschafts- und Organisationswissenschaften in München, diente als Kompaniechef in Rotenburg an der Wümme und absolvierte die nationale Generalstabsausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Golks durchlief zahlreiche Verwendungen in Kommandobehörden und Ämtern, zuletzt als Gruppenleiter Logistik im Kommando für Informationstechnologie der Bundeswehr in Bonn.

Zu den Gästen auf der Tribüne



gehörten, um nur einige zu nennen, neben dem stellv. Landrat Martin Wiggermann, Unnas Bürgermeister Dirk Wigant, Kamens Bürgermeisterin Elke Kappen, die Landtagsabgeordneten Hartmut Ganzke und Susanne Schneider, der Kommandeur des Landeskommandos Nordrhein-Westfalen, Brigadegeneral Dieter Meyerhoff, aber auch die Familien, Freunde und Weggefährten der beiden Kommandeure.

Fotos © Jürgen Thoms: Aus der Serie: Ein letztes Glück - Auf!: Kommandeurwechsel in Unna