Mit fast 45 Jahren zählt die Tiefgarage Am Neumarkt zu den ältesten und beliebtesten Parkplatzanlagen der Kreisstadt. Ab März wird das Gebäude mit seinen rund 300 Stellplätzen mit einem Aufwand von 2 Mio. Euro jetzt saniert und steht für Parker nicht zur Verfügung.

Kaum ist die Sanierung der Parkdecks an der Massener Straße abgeschlossen, kommen neue Einschränkungen der Parksituation auf Besucher der Innenstadt zu. Was nach Ansicht der Planer unumgänglich ist, denn der Zahn der Zeit hat kräftig an der Tiefgarage Am Neumarkt genagt. Bei einer Begehung gemeinsam mit Ines Brüggemann, Geschäftsführerin der Wirtschaftsbetriebe Unna, erläuterte Planer Dipl.-Ing. Stefan Uhlig die Maßnahme: „Die Bodenbeschichtung, die Stützpfeiler und die Verbesserung der Entwässerung bilden die Kernthemen bei der Sanierung.“ Eine Bauwerksprüfung hatte im April 2019 „schwerwiegende Schäden an den Konsolen“ ans Tageslicht befördert. Bereits drei Wochen musste die TG geschlossen werden, um Notabstützungen zu ermöglichen.

Tragfähigkeit

Der Zustand des Tragwerks sowie der Betonoberflächen und Decken wird den größten Teil des Sanierungsaufwandes ausmachen. Einige der Stützpfeiler auf den Parkebenen sind so marode und teils messbar abgesackt, dass jetzt zweite Stützen direkt daneben die Sicherheit der Anlage langfristig gewährleisten sollen. Dies bedeutet den Verlust einiger Stellplätze. Korrosion der Stahlkonstruktion im Beton droht sonst die Stabilität zu beeinträchtigen. Regenwasser und Tauwasser der abgestellten Fahrzeuge hat dem Gebäude zugesetzt. Salz im Tauwasser sickerte über Jahrzehnte in den Beton. Chlorid drang über defekte Dehnungsfugen in tragende Bauteile ein. Die Abführung des Wassers insgesamt ist lange nicht mehr so gewährleistet, wie es sein sollte. Es dringt in Dehnungsfugen ein, staut sich an anderen Stellen und fließt nicht geregelt ab.

Entwässerung und Betonsanierung

In den anstehenden Arbeiten werden die Dehnungsfugen erneuert, die Stützpfeiler verstärkt und auf neue Fundamente gesetzt, um die Deckenlast besser zu verteilen. Zudem werden die Oberflächen mit einer neuen Schicht Epoxidharz überzogen. Großflächige Abplatzungen sind erkennbar, teilweise sind Betonstücke herausgebrochen. „Heutige Harze sind deutlich langlebiger als die älteren“, erklärt Stefan Uhlig. Auch an Decken und Wänden müssen Oberflächen erneuert werden.

E-Tanke und Komfort

Für die Kunden soll es künftig komfortabler werden. Die inneren Schrammborde an den Auf- und Abfahrten werden entfernt. Eine zusätzliche Ladestation richten die Stadtwerke Unna ebenfalls ein. Ein neues Farbkonzept verleiht der TG eine neue Optik und der Brandschutz wird auf den aktuellen Stand gebracht.

Weihnachtsmarkt

Doch bis dahin heisst es Geduld – Denn bis zum November 2021 bleibt die Anlage geschlossen. „Wir hoffen pünktlich zum Weihnachtsmarkt öffnen zu können“, verspricht Ines Brüggemann. Dauer-, Arbeitszeit- und Kurzzeitparker werden in den umliegenden Parkhäusern unterkommen müssen. Dauerparker erhalten von den WBU Stellplätze im Parkhaus Massener Straße. Wer zur Arbeitsstätte einpendelt kann kostenlos an der Eissporthale parken. Mit dem VKU-Linienbus ist die Verbindung zur Innenstadt gewährleistet. Zudem verweisen die WBU auf oberirdische Parkflächen und private Parkmöglichkeiten im Umfeld.