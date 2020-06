Neue Geschäftsführerin der Grünen

Auf der Mitgliederversammlung der Grünen in Holzwickede wurde Sabine Kwiatkowski einstimmig zur Geschäftsführerin der Partei gewählt.

Ihre Aufgabe wird es sein, Dietmar Appel und die Partei Bündnis 90/ Die Grünen Holzwickede nicht nur aktiv im anstehenden Wahlkampf, sondern auch die Aktivitäten wie "Grüne Girlgroup" oder "junggreenHowi" zu unterstützen. Kwiatkowski ist als Verwaltungsangestellte an der Hochschule für angewandtes Management in Unna tätig. "Außerdem punktet sie durch ihr Organisationstalent und Besonnenheit in ihrem Tun", so der Vorsitzende Dietmar Appel.