Wer einen Platz in einer Pflegeeinrichtung für seine Angehörigen sucht, hat viele Fragen: Wo sind noch Plätze frei? Was, wenn es mal schnell gehen muss? Wer sind die Ansprechpartner und wo gibt es weitere Informationen zur Einrichtung? Antworten liefert ab sofort der "Heimfinder" des Landes NRW: Per App und Internetseite werden freie Plätze in der Umgebung tagesaktuell angezeigt – auch im Kreis Unna.

Entwickelt hat das Land Nordrhein-Westfalen die App und ist damit das erste Bundesland, das dieses Angebot flächendeckend anbietet. Auch Pflegeeinrichtungen im Kreis Unna werden künftig dem Land freie Plätze melden. Diese werden sofort in der Datenbank registriert und sind dann für die Nutzer tagesaktuell abrufbar. Sollte ein Pflegeheim vergessen, freie Plätze zu melden, erinnert der Kreis Unna als WTG- und Aufsichts-Behörde das Heim an seine neue Pflicht.

Schneller zum Ziel

"Aus Sicht der Pflege- und Wohnberatung und der WTG-Behörde ist das Angebot eine wesentliche Stärkung der Versorgungskette und ein gutes Instrument, die Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung – zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt – mit geringem Aufwand zu schließen", betont Stefan Eggert, Leiter der Behörde.

Die dafür nötige App ist seit dem 21. Januar in den Android- und iOS (Apple)-Stores kostenlos zum Herunterladen verfügbar. Auch über die Webseite www.heimfinder.nrw.de können die Daten aus den Pflegeheimen abgerufen werden. Nach den Standorten der Einrichtungen können die Nutzer suchen oder sie sich komfortabel auf einer Karte anzeigen lassen. Zu erkennen ist dann, ob und wie viele Dauer- und Kurzzeitpflegeplätze verfügbar sind. PK | PKU