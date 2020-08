Tim Stohlmann bleibt Vorsitzender des Kreisverbandes

Die Schüler Union des Kreises Unna hat einen neuen Vorstand gewählt.

Die Schüler Union ist die größte politische Schülerorganisation Deutschlands und setzt sich seit 1972 außerhalb der gesetzlichen Schülervertretungen für die Probleme, Belange und Interessen der Schüler ein. Die Schüler Union versteht sich selbst als „Lobbyorganisation“ für Schüler.

Einstimmig zum Kreisvorsitzenden wurde Tim Stohlmann (17) aus Werne wiedergewählt. Seine Stellvertreter bleiben Pia Buckemüller aus Holzwickede und Lukas Berendes aus Werne. Zum Kreisgeschäftsführer wurde einstimmig Jan Schmale ernannt. Mitgliederbeauftragter ist Alexander Nimtz aus Selm. Die Beisitzer sind Vivian Fernholz, Wladislaw Keller, Felix Lapsin aus Holzwickede und Sören Göstenkors, Ann-Kathrin Leisentritt, Cederic Pedack und Lukas Suilmann aus Werne.

Geleitet wurde die Sitzung vom Kreisvorsitzenden der Jungen Union, Marcal Zilian. Auch die Kreisvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU Kreis Unna, Uta Leisentritt, hielt ein Grußwort.

Inhaltlich wurden in der Kreissitzung bereits verschiedene Themen angeschnitten, welche in den folgenden Monaten ausführlicher diskutiert werden. Besonders möchte sich die Schüler Union im Kreis Unna für die bessere Schulung von Schülern und Lehrern bezüglich digitaler Medien einsetzen, da die Corona-Krise nochmal verdeutlicht hat, welche Defizite in diesem Bereich aktuell bestehen.

Die zukünftigen Aktivitäten können über die Facebook-, Twitter- oder Instagram-Seite der Schüler Union Kreis Unna verfolgt werden. Neumitglieder ab zwölf Jahren sind herzlich willkommen.