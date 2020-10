Kreishaus Unna | Freiherr-vom-Stein-Saal I Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna I Freitag, 02. Oktober 2020 11:00 Uhr



Dank und öffentliche Anerkennung für langjähriges Engagement

Zur feierlichen Übergabe der Ordensinsignien waren Freunde, langjährige Wegbegleiter, Unterstützer und Vertreter der Wirtschaft und Politik gekommen. Dazu gehörten um hier nur einige zu nennen: Bürgermeister Werner Kolter, die stellv. Bürgermeisterin Renate Nick, Oberstleutnant Andre Rosarius und Silvia Schuth von der Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe Bonn , die Landrat Michael Makiolla , ganz herzlich im Freiherr-vom-Stein-Saal des Kreishauses Unna begrüßen konnte.

Aus der Rede von Landrat Michael Makiolla

Foto © Jürgen Thoms: Aus der Serie: Landrat Michael Makiolla überreicht Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Eheleute Monika und Dieter Rebbert

Normalerweise nutze ich gerne das Haus Opherdicke für besondere Veranstaltungen wie die heutige. Doch eine Ordensverleihung auf Haus Opherdicke ist aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie leider nicht so ohne Weiteres möglich.

Es freut mich sehr, dass wir dennoch einen Ort und einen Termin gefunden haben, um Ihnen Herr Rebbert und Ihnen Frau Rebbert das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland zu verleihen und ich Sie heute hier in unserem Kreishaus begrüßen darf.

Auch wenn der Rahmen heute ein anderer ist als sonst, so werden wir das Beste daraus machen. Mich hat der Bundespräsident beauftragt, Ihnen - liebe Frau Rebbert und Ihnen lieber Herr Rebbert - den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland auszuhändigen. Die Entscheidung über die Verleihung des Verdienstordens trifft er allein. Da er aber nicht in der Lage ist, jeden Orden persönlich zu überreichen, gehört diese Aufgabe zu den besonders angenehmen, die ich als Landrat übernehmen darf.

Die Anregung

Frau Monika Rebbert und Herrn Dieter Rebbert mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland auszuzeichnen, wurde im Januar 2018 eingereicht. Danach galt es, ein offizielles Ordensverfahren einzuleiten, in dem nähere Informationen über die ehrenamtlichen Tätigkeiten von Herrn und Frau Rebbert einzuholen waren. Dazu wurden die benannten Personen und Organisationen um eine Stellungnahme gebeten.



Bei dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland

auch Bundesverdienstkreuz genannt, handelt es sich um die einzige allgemeine und damit zugleich höchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Der Verdienstorden wurde 1951 per Erlass vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss gestiftet.

Nun verlese ich die offizielle Ordensbegründung, die anhand der eingereichten Stellungnahmen gefertigt wurde und maßgeblich für die getroffene Entscheidung gewesen ist.

So erhalten Sie einen Gesamteindruck

über das Wirken von Herrn und Frau Rebbert. Die von Ihnen im Vorfeld an dem Verfahren beteiligten Personen werden sich möglicherweise in den folgenden Worten wiederfinden:

„Die Eheleute Monika und Dieter Rebbert haben durch ihr jahrelanges Engagement im sozialen Bereich auszeichnungswürdige Verdienste erworben. Am 20.12.2012 wurden sie mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (VL-Nr. 4655/8 und 4655/9) ausgezeichnet und haben seitdem ihr Engagement fortgesetzt und wesentlich intensiviert.

Das Ehepaar Rebbert ist seit 1982 verheiratet. Monika Rebbert ist Krankenpflegerin und unterrichtet als diplomierte Pflegewissenschaftlerin angehende Pflegekräfte am Katharinen-Hospital Unna. Dieter Rebbert ist als Elektroinstallateur tätig.

Das seit 2001 bestehende Engagement

von Monika und Dieter Rebbert für die „Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe“, eine Tochterorganisation der „Stiftung Deutsche Krebshilfe“, dauert bis heute unvermindert an. Das Ehepaar leistet mit ihrem hohen bürgerschaftlichen Engagement einen wertvollen Beitrag zur Förderung der Krebsforschung und Pflege krebskranker Kinder in Unna.

Seit der Auszeichnung mit der Verdienstmedaille 2012 haben die Eheleute Rebbert jährlich unter anderem mindestens ein Benefizkonzert zugunsten der Kinderkrebshilfe organisiert. Bei jedem dieser Benefizkonzerte konnten hochrangige Orchester verpflichtet werden.

Für 2019 sind zwei Benefizkonzerte geplant. Eines fand im April 2019 mit dem „Luftwaffenmusikkorps Münster“ statt, für das zweite hat sich die „Bundeswehr BigBand“ (Anm.:Leider wegen Corona ausgefallen) für die Kinderkrebshilfe Unna verpflichten lassen.

Die Konzerte werden in der Stadthalle in Unna veranstaltet und erfreuen sich mit jeweils etwa 800 Gästen stets großer Beliebtheit. Sie gelten als herausragende kulturelle Ereignisse.

Auch die Verbundenheit der Bevölkerung im Kreis Unna mit den in der „Glückauf-Kaserne“ in Unna-Königsborn stationierten Soldatinnen und Soldaten wird gestärkt, denn traditionell übernimmt der jeweilige Kommandeur des Versorgungsbataillon 7 gemeinsam mit dem Bürgermeister der Kreisstadt Unna die Schirmherrschaft.

Die Eheleute Rebbert tragen mit ihrem hohen persönlichen Einsatz zum Erfolg der Konzerte entscheidend bei. Bislang konnte durch die Unterstützung der Eheleute Rebbert eine Spendensumme von mehr als 350.000 Euro für die Kinderkrebshilfe gesammelt werden.

Die Finanzierung der gesamten bundesweiten Aktivitäten zur stetigen Verbesserung der Versorgung krebskranker Kinder und Erwachsener erfolgt ausschließlich durch Spenden und freiwillige Zuwendungen aus der Bevölkerung.

Nur mit Hilfe von Menschen wie Monika und Dieter Rebbert kann die Arbeit der Stiftung „Deutsche Krebshilfe“ und „Deutsche KinderKrebshilfe“ überhaupt erst geleistet und fortgeführt werden.

Monika und Dieter Rebbert haben auch eine Internetseite „kinderkrebshilfe-unna.de“ eingerichtet, die interessierte Besucher mit vielseitigen und umfangreichen Informationen versorgt“ Soweit der Text der offiziellen Ordensbegründung des Bundespräsidenten.

Ehrenamtliches Engagement

wird häufig als selbstverständlich angesehen, sowohl von denen, die es ausüben, als auch von denen, die es beanspruchen. Aber vieles wird nur dadurch möglich, dass sich andere Menschen einsetzen, stark machen und viel Zeit investieren. Von daher ist es gut und wichtig, dass Menschen für ihre Verdienste öffentlich geehrt werden und Anerkennung erfahren.

Für Ihren ehrenamtlichen Einsatz danke ich Ihnen ganz herzlich. Die Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland soll Ihnen ein Zeichen des Dankes und der öffentlichen Anerkennung für Ihr langjähriges Engagement sein.

De Glückwünsche des Bundespräsidenten,

des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen sowie des Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks Arnsberg darf ich Ihnen ebenfalls übermitteln. Diesen Glückwünschen schließe ich mich im Namen des Kreises Unna und persönlich sehr herzlich an.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen für die Zukunft alles erdenklich Gute, vorrangig jedoch Gesundheit.

Bitte tragen Sie das Verdienstkreuz mit Stolz

und möglichst häufig, denn nur so kann die Auszeichnung für andere zu einem Ansporn eines vergleichbaren ehrenamtlichen Engagements werden.

