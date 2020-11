Nachdem am Dienstag, 3. November, am Ernst-Barlach-Gymnasium ein positiver Corona-Fall bekannt worden war, ist am Mittwoch, 4. November, ein weiterer Fall von Covid-19 bekannt geworden.

26 Schüler und eine Lehrkraft des Ernst-Barlach-Gymnasiums befinden sich bis zum 16. November in Quarantäne. Sie werden nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes nur in dem Fall getestet, wenn sie Symptome einer Corona-Erkrankung aufweisen.

Dringender Verdachtsfall

Ebenfalls am Mittwoch ist auch am Geschwister-Scholl-Gymnasium ein dringender Verdachtsfall von Covid-19 in der Q1 bekannt geworden. Auf ausdrückliche Empfehlung des Gesundheitsamtes wurde für 45 Personen Quarantäne verhängt.