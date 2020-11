Zwei weitere Schulen in Unna sind von Corona betroffen.

An derKatharinenschule ist ein Kind des vierten Jahrgangs positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Der komplette Klassenverbund sowie die Klassenlehrerin - insgesamt 20 Personen - sind in Quarantäne und heute (Dienstag, 3. November) vom zuständigen Gesundheitsamt getestet worden. Die Quarantäne wurde bis zum 12. November angeordnet. Am Ernst-Barlach-Gymnasium ist ebenfalls ein Schüler/in positiv getestet worden. Dort betrifft die Quarantäne 25 Personen. Ein Termin für die Testung stand am Dienstag noch nicht fest. Danach wird auch die Dauer der Quarantäne festgelegt.