Ausbildungsstellen „to go“ in der Fußgängerzone

Arbeitsagentur und Jobcenter beraten in der Innenstadt und haben freie Ausbildungsstellen im Gepäck.

Unna/Lünen. Eltern und Jugendliche können sich am kommenden Samstag, 4. September, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr ganz ohne Termin über noch freie Stellen informieren, Bewerbungsunterlagen checken lassen und sich Tipps für die richtige Berufswahl holen.

In den Fußgängerzonen der Städte Unna und Lünen gibt es neben dem herkömmlichen Angebot von Einzelhandel und Gastronomie dann Pop-up Beratungsstände von Arbeitsagentur und Jobcenter. Berufsberatung und gemeinsamer Arbeitgeber-Service wollen damit auf die zahlreichen freien Ausbildungsplätze von A wie Arzthelferin bis Z wie Zerspanungsmechaniker in der Region hinweisen und dazu motivieren, auch nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres alle verfügbaren Chancen zu nutzen, denn: bis Ende des Jahres können Jugendliche auch in diesem Jahr noch Ausbildungsverträge abschließen und so unnötige Warteschleifen vermeiden.