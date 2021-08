Das Erlebnismuseum Westfälische Salzwelten in Bad Sassendorf präsentiert in einer Sonderausstellung "Ab in den Urlaub - Bademoden im Wandel der Zeit" Bademoden mit ihren Accessoires aus mehr als 150 Jahren.

In der ersten Badebekleidung Anfang des 19. Jahrhunderts war das Schwimmen und Baden kaum möglich, denn die Kostüme aus Baumwolle waren der langen Unterwäsche nachempfunden und sogen sich mit Wasser voll. Die neue Ausstellung zeigt den Übergang zu freizügigeren Schnitten und fröhlicheren Farben auf.