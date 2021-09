Unna. Die Volkshochschule (VHS) bietet in der ersten Herbstferienwoche den Intensivkurs „Basenfasten – die sanfte Vitalkur“ an. Der Kurs umfasst acht Termine, werktags abends und am Wochenende vormittags, und startet am Freitag, 8. Oktober, um 18 Uhr.

„Basenfasten ist ein Gesundheitserlebnis, ein Hausputz für Körper, Geist und Seele“ umschreibt Ulrike Kersting, Ernährungsberaterin, die Woche. Der Körper wird durch konsequent basenreiche Ernährung über einen Zeitraum von einer Woche entsäuert und entschlackt. Körperliche Beschwerden verringern sich und ein paar Pfunde gehen verloren.

Durch die Ernährung mit basischer Kost ist das Basenfasten für jeden Menschen als Einstieg in eine neue Ernährungs- und Lebensweise geeignet. Der Kurs umfasst Vorträge, gemeinsames Kochen, Entspannungsübungen, Spaziergänge und Austausch.

Anmeldungen nimmt die VHS bis Montag, 27. September, per Mail an zib-vhs@stadt-unna.de, unter Tel. 02303/103-713 oder -714 oder online unter www.vhs-zib.de entgegen. Das Angebot kann unter https://vhs-zib.de/index.php?id=92&kathaupt=11&knr=212-6707 eingesehen werden.