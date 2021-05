Bauarbeiten zur Sanierung der Morgen- und der Uhlandstraße in Unna starten in der 22. Kalenderwoche (ab Montag, 31. Mai). Es sind drei Wochen Bauzeit in zwei Bauabschnitten eingeplant. Verkehrsteilnehmer müssen mit einem erhöhten Zeitaufwand rechnen. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 160.000 Euro.



Der erste Bauabschnitt erstreckt sich auf der Morgenstraße vom Unnaer Ostring bis zur Kreuzung Morgenstraße/Uhlandstraße/Am Tiggesgraben. Hier wird die Fahrbahndecke und darunterliegende einzelne Schadstellen der Tragschicht erneuert.

Der zweite Bauabschnitt an der Uhlandstraße setzt direkt an der genannten Kreuzung an und geht weiter bis zur Einmündung Bergische Straße/Hellweg. Hier wird neben der Fahrbahndecke auch die Tragschicht auf ganzer Fahrbahnfläche erneuert. Weiter wird Kopfsteinpflaster, das unterhalb der Deckschicht liegt, ausgebaut und durch eine neue Asphalttragschicht ersetzt.



Start ab Montag, 31. Mai



Am Montag, 31. Mai, wird mit Bauabschnitt 1 begonnen, darauf folgt Bauabschnitt 2. Für beide Abschnitte wird mit Hilfe einer Vollsperrung gearbeitet. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert und führt bei der Morgenstraße über die Uhlandstraße und die Bergische Straße und umgekehrt. Die Umleitung zu den Arbeiten an der Uhlandstraße erfolgt über die neue Morgenstraße, Ostring, Kantstraße, Viktoriastraße, Hellweg und umgekehrt.

Der Busverkehr

Der Busverkehr kann in den Baustellenbereichen nicht aufrechterhalten werden. Die direkten Anlieger der Baustellenbereiche können bis auf eine Ausnahme während des Asphalteinbaus ihre Wohnungen anfahren, sollten jedoch zum Abstellen ihrer PKW auf andere Parkflächen in den umliegenden Straßen ausweichen.