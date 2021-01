Kreis Unna. Am Dienstag, 26. Januar, informiert Maurice Vogelmann, Einstellungsberater der Bundespolizei, telefonisch über die Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsmöglichkeiten und Perspektiven im Polizeidienst des Bundes.

Für die Sprechstunde, die um 14.30 Uhr beginnt, ist eine Anmeldung im BiZ Hamm unter Tel.: 02381/910-1001 oder per Mail an hamm.biz@arbeitsagentur.de erforderlich.