Das vorgesehene Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Koblenz am 15. April 2021 findet Corana-bedingt nicht statt. Das Heeremusikkorps Koblenz hat dieses Benefizkonzert Corana-bedingt abgesagt. Eingesprungen hierfür ist das Marinemusikkorps Wilhelmshaven, den Termin mussten wir Corana-bedingt jetzt auf dem 09. September verschieben.



Das 20. Benefizkonzert zu Gunsten der Kinderkrebshilfe mit dem „Marinemusikkorps Wilhelmshaven“ ist ein Jubiläumskonzert, mit maritimen Liedgut.

Der Botschafter in blau kommt nach Unna. Das dreißigköpfige Marinemusikkorps Wilhelmshaven kommt am Donnerstag, den 09. September 2021 um 20.00 Uhr, in die Stadthalle Unna. Es wird dirigiert von Fregattenkapitän Matthias Prock.



Es wird als klingende Visitenkarte der Stadt Wilhelmshaven bezeichnet.

Fregattenkapitän und Dirigent Matthias Prock wird die 30 Musikerinnen und Musiker mit auf eine abwechslungsreiche und fröhliche Reise durch verschiedene Musikrichtungen nehmen, wo sie mit Instrument und Stimme glänzen. Als musikalische Botschafter in blau wie Fregattenkapitän Matthias Prock das Musikkorps beschreibt, wird das Orchester den unverwechselbaren, maritimen Charme der Nordsee verbreiten.





Der Vorverkauf für das 20. Benefizkonzert der Spitzenklasse zugunsten der KinderKrebshilfe wird Corana-bedingt später bekannt gegeben.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen Ihnen einen wunderschönen

musikalischen Konzertabend. Karten für das Benefizkonzert-Jubiläum zugunsten der Kinderkrebshilfe gibt es im i-Punkt in Unna und über www.reservix.de. Karten für das Konzert kosten 26,00 Euro (inkl. Gebühren). Der Eintritt der Veranstaltung geht als Spende an die KinderKrebshilfe!

Doch urteilen Sie selbst kommen, hören und genießen auch Sie diese Veranstaltung.