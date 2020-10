Der Baubetriebshof der Gemeinde Holzwickede hat die Tempowarnanlage, die bisher an der Schwerter Straße installiert war, überholt und zu einer mobilen solarbetriebenen Anlage umfunktioniert. Diese Anlage soll nun an wechselnden Standorten wie vor Schulen und Kindergärten die Autofahrer auf ihre tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit hinweisen und dafür sensibilisieren sich an die vorgeschriebenen Temporegeln zu halten. Seit dem 26. Oktober steht die Warnanlage zunächst an der Hauptstraße in Höhe der KITA Hokuspokus. Der Standort wird voraussichtlich alle zwei bis drei Wochen gewechselt. Anregungen für weitere mögliche Standorte nimmt der Baubetriebshof unter Tel. 02301/945406 gerne entgegen.