Bitte für unser Benefizkonzert zugunsten der Kinderkrebshilfe Werbung zu machen!



Das Konzert ist am Donnerstag, den 12. März 2020, um 20.00 Uhr, in der Erich–Göpfert–Stadthalle in Unna.

Das beste Showorchester Deutschlands und eins der besten Showorchester Europas kommt wieder nach Unna, die Big Band der Bundeswehr über 40 Jahre Swing, Rock, Pop in Uniform. Die Perle unter den Big Bands, spielt zu Gunsten der KinderKrebshilfe.

Mit dabei sind die drei Solisten Susan Albers, Jemma Endersby und Marco Matias.

Monika und Dieter Rebbert ist es wieder mal gelungen eine Band der Superlative, die Big Band der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Timor Oliver Chadik, ein Highlight für die Stadt Unna nun zum vierten Mal nach Unna zu holen. Präsentiert wird das Benefizkonzert zugunsten der Stiftung der Deutsche KinderKrebshilfe in der Erich – Göpfert – Stadthalle in Unna.

Doch urteilen Sie selbst kommen, hören und genießen auch Sie diese Veranstaltung mit einem der beliebtesten Showorchester Europas.

Wer ein Konzert der Big Band erlebt, hört nicht nur Musik im Big Band Sound aus den Genres Swing, Rock und Pop. Wer ein Konzert der Big Band der Bundeswehr erlebt, wird mitgenommen in eine Welt der Show und Unterhaltungsmusik, der Überraschungen und Emotionen, der Spezialeffekte, der greifbaren Spielfreude und in eine Welt des “Abtauchens aus dem Alltag“.



Sobald die Bühne vom Rampenlicht erstrahlt ist, zieht die Big Band der Bundeswehr mit einer perfekt arrangierten Show das Publikum in ihren Bann. Die genau auf den Anlass abgestimmte Moderation von Timor Oliver Chadik lässt die Show zu einer großen Einheit verschmelzen.

In dem ca. zweistündigen Programm stimmungsvoller Komposition aus Musik und Bühnenlicht erleben die Konzertbesucher die Vielseitigkeit der Big Band der Bundeswehr auf höchstem Niveau.

Karten für das Benefizkonzert zugunsten der Kinderkrebshilfe gibt es wieder in allen Geschäftsstellen des Hellweger Anzeigers, im i-Punkt in Unna und über ProTicket, auch diesmal wird wieder ein GALA-Buffet, ab 18.00 Uhr, vor dem Benefizkonzert angeboten. Karten für das Konzert ohne GALA-Buffet kosten 24,70 Euro und mit GALA-Buffet (mit neuem Caterer) kosten die Karten 46,70 Euro (alle inkl. Gebühren).

Der Eintritt der Veranstaltung geht als Spende an die KinderKrebshilfe!

Doch urteilen Sie selbst kommen, hören und genießen auch Sie diese Veranstaltung.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen Ihnen einen wunderschönen kulinarischen und musikalischen Konzertabend.