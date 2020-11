Ersatzstandorte für Glas-Container gefunden

Vor kurzem mussten die Stadtbetriebe Unna den Containerstandort auf dem Lidl-Parkplatz an der Bertha-von Suttner-Allee auf Wunsch des Eigentümers aufgeben. Nun wurde an der Straße Am Südfriedhof ein Ersatzstandort gefunden.

In Höhe des Sportplatzes Süd sind nun vier Glascontainer aufgestellt worden. Zu Fuß oder mit dem Rad ist der Standort über Am Südfriedhof zu erreichen. Mit dem Auto ist die Anfahrt über die Iserlohner Straße möglich.Des Weiteren musste der Containerstandort an der Uelzener Dorfstraße/Höhe Weißdornweg wegen Verkehrsproblemen aufgegeben werden. Diese Behälter sind in ca. 300 m Entfernung am Containerstandort im Ida-von-Bodelschwingh-Weg hinzugekommen.