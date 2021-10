Marktplatz Holzwickede - Samstag, 09. Oktober 2021 - 16:00 bis 00.00 Uhr

Zum ersten Mal

wird an diesem Samstag der Marktplatz in Holzwickede zur Theresienwiese mit viel bayrischem Flair, so die Information des Veranstalters: Andreas Opitz Eventmanagement. Den traditionellen Fassanstich übernimmt Bürgermeisterin Ulrike Drossel um 18:00 Uhr. Dann heißt es

O’zapft is!

Für die passende Wiesn-Stimmung ab 16:00 Uhr sorgen neben dem richtigen Ambiente die schon oktoberfesterprobten und im Ruhrgebiet bekannte Band „Koa Ruhr“ (Henrike Tönnes ,Sebastian Schmitt-Rosenbaltt und Jörg Budde). Als zweite Band des Abends wird „The Cover Company“ mit Cover Rock Musik bis in die Nacht für beste Unterhaltung sorgen.

Neben stimmiger Musik

bekommt der geneigte Westfale dieses Brauchtum aber auch in kulinarischer Weise veredelt; Original Festbier, Wein vom Weinhaus Siegel und deftiges Essen (Haxen, Leberkäse, Sauerkraut) sorgen nicht nur für das leibliche Wohl, sondern lassen auch einen kleinen Eindruck von bayrischer Lebensart und Gemütlichkeit aufkommen. Da empfiehlt es sich, die Aufgeschlossenheit demgegenüber auch mit passender Kleidung zum Ausdruck zu bringen. Jeder wird an diesem Abend sicher auf seine Kosten kommen, zumal der Eintritt zu dieser Veranstaltung frei ist.

Auch für den Fall, dass das Wetter nicht mitspielen sollte sind die Veranstalter gewappnet, „Wir lassen keinen im Regen stehn“ sagt Organisator Opitz. „Diesen Fall haben wir mit berücksichtigt und werden große Teile des Marktplatzes überdachen.“

Bitte beachten:



Die Veranstaltung findet unter der geltenden Corona-Schutzverordnung mit Hygienekonzept statt. Bei freiem Eintritt gibt es nur Zutritt mit Nachweis: Geimpft, Genesen oder Getestet!