Gemeinde Holzwickede gibt Informationen zu anstehenden Impfungen

Nachdem seit Wochen in den Einrichtungen der Altenpflege mit der Corona-Schutzimpfung begonnen wurde, starten nun ab Februar auch die Impfungen im Impfzentrum in Unna. Alle über 80-Jährigen, die nicht in Einrichtungen leben, erhalten in den nächsten Tagen ein Anschreiben, in dem genau erklärt wird, was zu tun ist, um geimpft zu werden.

Sie können Impftermine ab dem 25. Januar 2021 vereinbaren, telefonisch unter den Rufnummern 116117 sowie 0800 11611702 oder online unter www.116117.de.

Vor diesem Zeitpunkt findet keine Terminvergabe statt, es gibt auch keine Wartelisten. Ohne Termin ist keine Impfung möglich und auch eine Vorsprache beim Impfzentrum bliebe erfolglos. Die Bürgermeisterin von Holzwickede appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Bitte nehmen Sie die Möglichkeit zur Impfung wahr – Sie schützen sich selbst und helfen mit, Schritt für Schritt zur Normalität unseres Lebens zurückzukehren.“

Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird die Gemeindeverwaltung Holzwickede erneut berichten.