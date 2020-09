Eine weitere Schule in Unna ist von einem Corona-Fall betroffen. An der Grundschule in Lünern ist am Mittwoch, 23. September 2020, ein Fall von Corona bekannt geworden. Das Testergebnis eines Schülers des dritten Jahrgangs war positiv. Allerdings befand sich der betroffene Schüler seit geraumer Zeit in häuslicher Quarantäne. Die Schulleitung hat daraufhin die Schüler*innen dieses Jahrganges nach Hause geschickt. Vorsorglich müssen sich alle Schüler*innen beim Kreisgesundheitsamt einem Corona-Test unterziehen. Voraussichtlich am Freitag sollen die Ergebnisse vorliegen.