Aufgrund von Arbeiten an Versorgungsleitungen kommt es zwischen Montag, 7. Dezember und voraussichtlich Samstag, 12. Dezember 2020 zu einer halbseitigen Sperrung der Hertingerstraße. Die Hertingerstraße ist von der B1 kommenden nur in Richtung Innenstadt befahrbar. Verkehrsteilnehmer können vom Käthe-Kollwitz-Ring aus nicht in die Hertingerstraße abbiegen, sondern müssen, um auf die B1 zu gelangen, über den Südring, die Wasserstraße und Iserlohner Straße fahren. Eine Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.