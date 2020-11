Die Ausstellung "Get dressed" in der Städtischen Galerie in der Reithalle in Paderborn Schloss Neuhaus präsentierte Objekte, Gemälde, Zeichnungen, Grafiken sowie Fotografien aus verschiedenen Sammlungen und als Leihgaben der beteiligten Künstlerinnen und Künstler.

So wird das vergängliche, bewegte, absurde und soziale Kleid zum Thema, auch mit dem Blick auf nachhaltige, interkulturelle und politische Aspekte.