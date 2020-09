Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst im Kreis Unna bietet ab Ende Oktober, in einen Zeitumfang von etwa 100 Stunden, einen qualifizierten Vorbereitungskurs für neue ehrenamtliche Mitarbeiter an, um diese dafür zu schulen, Familien zu begleiten, in denen Kinder mit einer lebensverkürzenden Erkrankung leben. Fünf neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen haben ihren qualifizierten Vorbereitungskurs beendet und werden bald aktiv ihre ehrenamtliche Tätigkeit aufnehmen.

Momentan ist der AKHD auf der Suche nach neuen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die den Dienst unterstützen und in den Familien tätig werden möchten. In dem qualifizierten Vorbereitungskurs lernen die ehrenamtlichen Mitarbeiter unter anderem die Kinder- und Jugendhospizarbeit kennen, setzen sich mit den Themen Tod und Sterben auseinander und beschäftigen sich mit den Facetten von Trauer und dem individuellen Umgang damit.

Der Kurs startet am 27. Oktober. Es besteht die Möglichkeit sich bei den Koordinationsfachkräften unter Tel. 02303/942420 zu einem Informationsgespräch melden, um erste Fragen klären und einen Eindruck von dem außergewöhnlichen Ehrenamt gewinnen zu können.