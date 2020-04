Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen sind an Volkshochschulen derzeit Präsenzkurse und -veranstaltungen nicht gestattet. So auch die an der VHS Unna Fröndenberg Holzwickede. Mit verschiedenen Online-Angeboten möchten die Volkshochschulen einen Austausch und das gemeinsame Lernen aber weiterhin erlebbar machen.

Mithilfe der vhs.cloud finden einzelne VHS-Kursangebote auch weiterhin statt.Die vom Deutschen Volkshochschulverband entwickelte Lernplattform ermöglicht, dass sich Kursleitungen bundesweit vernetzen und Kursangebote organisiert werden können.

Eine Übersicht der aktuellen Online-Angebote finden Interessierte unter https://www.volkshochschule.de/kurswelt/online-lernen/index.php.Mit vhs.daheim, vhs-wissen-live.de und Webinare-vhs.de haben Besucher die Möglichkeit, von zuhause aus zu lernen.

Eine gute Online-Umgebung für Teilnehmende in Integrationskursen bietet das vhs-Lernportal (https://vhs-lernportal.de/Deutsch).

Für Fragen oder weitere Informationen ist die VHS Unna Fröndenberg Holzwickede weiterhin telefonisch oder über die Homepage erreichbar: Tel. 02303/ 103-730 oder www.vhs-zib.de