Für die Linie T48 der VKU gilt ab Donnerstag, 1. Oktober, ein neuer Fahrplan. Der TaxiBus fährt dann zu geänderten Zeiten und bedient zusätzliche Haltestellen. Hinzu kommen die Haltestellen „Afferde Bahnübergang“, „Afferde, Afferder Weg 55“ und „Stahlwerk Westig“. Der Umstieg von der Linie T48 auf die Linien C41/R51 in Richtung Unna erfolgt zukünftig an der Haltestelle „Stahlwerk Westig“ und nicht wie bisher an der Haltestelle „Massen, Mittelstraße“. Gleiches gilt für den Umstieg vom Bus auf den TaxiBus. Weitere Auskunft zum Thema Bus und Bahn gibt es bei der kreisweiten Servicezentrale Fahrtwind unter Tel. 08003/504030 (elektronische Fahrplanauskunft, kostenlos) oder 01806/504030 (personenbediente Fahrplanauskunft, pro Verbindung: Festnetz 20 ct/mobil max. 60 ct) oder im Internet www.fahrtwind-online.de oder über die fahrtwind-App (kostenloser Download im Google Play Store oder im App Store).