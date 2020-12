Evangelos Bochtis

Evangelos Bochtis ist es auch in diesem Corona - Jahr ein großes Anliegen krebskranken Kindern zu helfen. Der Inhaber des Restaurant Akropolis in Unna dem es durch Corona natürlich nicht so gut geht, hat selbst gesunde Zwillinge und möchte jungen Menschen helfen, damit es ihnen auch mal so gut geht wie den beiden.

Krebskranken Kindern helfen



Gemäß dem Aktionsmotto der Spendenaktion in Unna „ Gemeinsam krebskranken Kindern Hoffnung schenken“ übergab Evangelos Bochtis einen Scheck von 1001,42 Euro.

Dieter und Monika Rebbert nahmen stolz den Scheck entgegen.

Dafür sagen Monika und Dieter Rebbert und die Kinderkrebshilfe, recht herzlich Danke.