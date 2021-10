An Rathäusern und im Straßenbild nordrhein-westfälischer Städte ist im Oktober eine rosafarbene Schleife zu sehen – „Pink Ribbon“ weltweit das internationale Symbol im Kampf gegen Brustkrebs.

Die „Rosa Schleife“ hat schon am Weißen Haus in Washington, am Eiffelturm in Paris und vielen anderen Orten der Welt gehangen, um auf den Einsatz gegen Brustkrebs aufmerksam zu machen. Jetzt ist sie im Brustkrebsmonat Oktober auch in der Screening-Einheit Unna, an der Holbeinstraße 10a in Unna präsent.

Alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren werden alle zwei Jahre zur Röntgenuntersuchung der Brust eingeladen – dem bekannten Mammographie-Screening. Denn jährlich erkranken immer noch mehr als 70.000 Frauen in Deutschland neu an Brustkrebs. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko. 17.500 Frauen sterben jedes Jahr an dieser Erkrankung. In Deutschland wurde deshalb im Jahr 2005 flächendeckend das qualitätsgesicherte Mammographie-Screening-Programm eingeführt, um die Sterblichkeit an Brustkrebs zu verringern. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten des Früherkennungsprogramms als Regelleistung.

„Aktuelle Daten belegen, dass das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, von Frauen, die zuvor mindestens zweimal regelmäßig am Screening teilgenommen haben, um 49 Prozent sinkt“, sagt Dr. med. Ulrich Krause, Programmverantwortlicher Arzt der Screening-Einheit Mammographie in Hamm-Unna-Märkischer Kreis. Frauen, die nur an einer Screening-Untersuchung teilgenommen haben, haben durch die Früherkennung immer noch einen deutlich höheren Todesschutz als Nicht-Teilnehmerinnen. Im „Brustkrebsmonat Oktober“ finden weltweit Aktionen statt, um für das Thema zu sensibilisieren. In der Referenz-Screening-Einheit an der Holbeinstraße 10a in Unna wird es im Oktober ebenfalls ein spezielles Informationsprogramm geben.

Das Mammographie-Screening wird deutschlandweit von 95 Screening-Einheiten an rund 400 Standorten angeboten; in Nordrhein-Westfalen gibt es 22 Einheiten an 85 Standorten. Die Screening-Einheiten laden Frauen im Rahmen der Regelversorgung zur Früherkennung ein. Pro Screeningrunde nehmen in Nordrhein-Westfalen mehr als 1,3 Mio. Frauen teil, das entspricht einer Teilnahmerate von etwa 55 Prozent.