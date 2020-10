Aufgrund von Bohrmaßnahmen kommt es zwischen Dienstag, 3. November und Freitag, 13. November an der Massener Heide im Bereich der Autobahnbrücke A44 zu einer halbseitigen Sperrung auf der Straße Massener Heide.

Zwischen Freitag, 13. November und Samstag, 28. November kommt es dann an der Iserlohner Straße zu einer halbseitigen Sperrung der Straße. Die Zufahrt von der Iserlohner Straße zur Straße Am Südfriedhof ist komplett gesperrt. Eine Umleitung führt über den Wirtschaftsweg zwischen Iserlohner Straße und Am Südfriedhof bzw. Iserlohner Straße und Bertha-von-Suttner-Allee.