Thema Epilepsie: Neue Selbsthilfegruppe im Kreis

Menschen, die von Epilepsie betroffen sind, haben die Möglichkeit, sich in einer Selbsthilfegruppe auszutauschen.

Das erste Treffen der Gruppe findet am Dienstag, 12. April, ab 18 Uhr in dem Melanchthon Haus der ev. Kirche in Unna-Massen, Kleistraße 8 statt. Weitere Treffen sind geplant.

Bei der Diagnose Epilepsie treten für Betroffene aber auch bei den Angehörigen viele Fragen auf, welche den Alltag, die berufliche Situation, die Freizeitgestaltung, Mobilität und die Urlaubsplanung betreffen. Wenn es darum geht, den eigenen Weg selbstbewusst zu gestalten und sich nicht von vorgefertigten Meinungen irritieren zu lassen, kann die Gruppe ein Halt sein, um eigene Vorstellungen zu realisieren. Um Voranmeldung wird gebeten.

Informationen gibt es bei der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitshaus in Unna, Massener Straße 35. Ansprechpartnerin ist Margret Voß, Tel. 02303 / 27-2829, E-Mail: selbsthilfe@kreis-unna.de. Alle Informationen werden vertraulich behandelt.