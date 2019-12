KREISSTADT UNNA ■ Der neue „Wegweiser für Senioren und erwachsene Menschen mit Behinderung“ erscheint bereits in der 3. Auflage. Dieser versteht sich

als Leitfaden und Orientierungshilfe für ältere und erwachsene Menschen

mit Behinderung und ihre Angehörigen. Er bietet Hilfestellung in den

vielfältigen und oftmals komplizierten Fragen des Alter(n)s und der

Inklusion.



Der neue Wegweiser enthält wieder zahlreiche Informationen, Beratungs- und Freizeitangebote sowie Wissenswertes von A wie Altenwohnung bis Z wie Zentrale Anlaufstellen. Um die Angebote und Informationen besser finden zu können, wurde das Layout der 3. Auflage vollständig überarbeitet und ist nun übersichtlicher und leserlicher gestaltet. „Der Sozialbereich hat hier eine informative Broschüre erstellt, die ganz konkret Menschen auf dem Weg zum richtigen Ansprechpartner hilft", sagt Unnas Bürgermeister Werner Kolter.



Der Wegweiser ist ab sofort kostenfrei

u.a. im Bürgerservice im Rathaus, im Zentrum für Information und Bildung, im Seniorentreff „Fässchen“, im Stadteilzentrum Süd sowie in weiteren Einrichtungen erhältlich.

Die digitale Version des Wegweisers finden hier

» Zum Ansehen und Herunterladen