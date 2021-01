Bedingt durch die Corona-Pandemie sind derzeit viele Verantwortliche in den Betrieben in Unna mit der Frage konfrontiert, wie sie ihr aktuelles Geschäftsmodell an die neue Situation anpassen können.

Worauf dabei zu achten ist und wie das gelingen kann, erfahren interessierte Unternehmer*innen aus Unna im Rahmen der digitalen Veranstaltung „Mit diesen Tools stellen Sie Ihr Geschäftsmodell auf den Prüfstand“, zu der die WFG Kreis Unna am Mittwoch, 3. Februar, von 17 bis 19 Uhr einlädt.

Innovationsmanagerin Anica Althoff und Unnas Wirtschaftsförderin Sabine Radig werden anhand von Beispielen verschiedene Tools vorstellen, mit denen die Neuausrichtung des Unternehmens angegangen werden kann. Neben den vielleicht schon „bekannten“ Methoden „Business Model Canvas“ und „Design Thinking“, werden die beiden WFG-Mitarbeiterinnen explizit auch Tools zum digitalen Arbeiten wie zum Beispiel „Kopfstand“ und „digitales Brainstorming“ vorstellen.

Die Veranstaltung richtet sich explizit an Unternehmensvertreter*innen aus Unna. Interessierte werden gebeten, sich bis zum 1. Februar unter veranstaltung@wfg-kreis-unna.de anzumelden. Die Teilnahme ist kostenfrei.