Pünktlich zum Beginn der Sommerferien haben die Airlines das geplante Angebot ab dem Dortmund Airport Stück für Stück wieder aufgenommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie war der Flugverkehr am Dortmund Airport nahezu zum Erliegen gekommen. So sah man seit März bisher nur wenige, vorne weiße und hinten lila und rosa farbige Flugzeuge der ungarischen Linie Wizz Air am Himmel.

Bei einem Blick auf die Startbahn

ist mir beim heutigen Spaziergang um 09:35 Uhr die nach Palma de Mallorca startende Eurowings Flug-Nr. 4098 aufgefallen. Sie erreichte ihr Ziel um 11:55 Uhr. Die in Palma de Mallorca um 12:40 Uhr startende Eurowings Flug-Nr. 4099 erreichte Dortmund um 14:50 Uhr.

Eurowings und Ryanair fliegen Dortmund ab dem 1. Juli wieder an und Wizz Air verkündete gleich 17 ganz neue Ziele für den Sommer 2020. Mit der Aufnahme des Flugverkehrs von Eurowings und Ryanair ab Dortmund steigt das Angebot an touristischen Zielen wieder deutlich an. Málaga und Mallorca sowie Porto und Thessaloniki sind ab Juli wieder direkt von Dortmund aus erreichbar.

Besonders die Stationierung der Wizz Air ab August belebt das „Warmwasser-Angebot“: Reisende können vom Dortmund Airport auf die griechischen Inseln wie Korfu, Rhodos und Santorini, ebenso wie nach Fuerteventura oder in viele Städte Italiens wie Bari, Catania und Neapel fliegen.

Bereits am 11. Juli eröffnet die ungarische Airline die Strecke von Dortmund nach Larnaka (Zypern). Hinweise zu den geltenden Hygieneregeln im jeweiligen Reiseland erteilt das Auswärtige Amt auf seiner Webseite.

Passend zum steigenden Passagieraufkommen nimmt der AirportExpress wieder Fahrt auf. Ab dem 27. Juni verbindet die Buslinie den Flughafen wieder mit dem Dortmunder Hauptbahnhof. Auch der Heinemann Duty Free Shop öffnete ab dem 1. Juli wieder für Reisende. Das gastronomische Angebot bleibt allerdings - abgesehen von der West Bar im Sicherheitsbereich - auch im Juli weiterhin geschlossen.

Um die Personenzahl im Terminal so gering wie möglich zu halten, bittet der Dortmund Airport alle Bringer und Abholer, das Gebäude derzeit nicht zu betreten und davor zu warten.

Fotos © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Ab Dortmund Airport in die Sommerferien