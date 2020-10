Kreis Unna. Die Evangelische Jugend Holzwickede und Opherdicke bietet im nächsten Jahr wieder ihre beliebten Freizeiten für Kinder- und Jugendliche an. Die traditionellen Ziele sollen wieder angefahren werden, der Anmeldestart ist der 1. November.

Traditionell fährt die Evangelische Jugend Holzwickede und Opherdicke jährlich auf Kinder- und Jugendfreizeiten. Nachdem in diesem Jahr die Freizeiten auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, freuen sich die ehrenamtlichen Jugendmitarbeiter und Jugendreferent Hendrik Lemke, dass die Freizeiten im nächsten Jahr bereits in der Planung sind. „Wir setzen alles daran, dass unsere Kinder- und Jugendfreizeiten im nächsten Jahr wieder stattfinden können. Dafür erarbeiten wir neue Konzepte und Ideen, um den Kindern und Jugendlichen unter den dann gültigen Hygiene-Schutzmaßnahmen eine möglichst unbeschwerte und erlebnisreiche Zeit ermöglichen zu können“, teilt Hendrik Lemke mit. Aktuell gestaltet sich dies noch schwierig, da es immer wieder Änderungen der Gesetzeslage gibt und die Befürchtung eines weiteren Lock-Downs oder von Reiseeinschränkungen kurz vor dem Start der Freizeiten gegenwärtig sind. „Wir merken einfach, wie wichtig es für die Kinder und Jugendlichen ist, wieder unterwegs sein zu können, raus zu kommen und gemeinsam mit Gleichaltrigen eine besondere Zeit erleben zu können. Ich bin davon überzeugt, dass eine Freizeit mit möglichen Einschränkungen deutlich besser ist als keine Freizeit. Im Idealfall bestehen diese Einschränkungen dann lediglich aus einer reduzierten Zahl an Teilnehmer, verstärkten Hygiene-Schutzmaßnahmen und dem häufigen Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung“, erklärt der Jugendreferent.

Von Seiten vieler Eltern gibt es ebenfalls einen dringenden Bedarf nach Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit. Viele Familien organisieren ihr Leben zwischen Home-Schooling, Home-Office und stornierten Familienurlauben neu. Die Zeit, in der alle Familienmitglieder Zuhause sind ist gestiegen, ebenso wie die Zeit, in der Kinder und Jugendliche vor Computern, Tablets oder Smartphones sitzen. Der Wunsch nach abwechslungsreichen Angeboten und dem zeitweisen Ausbrechen aus den eigenen vier Wänden nimmt zudem zu.

Mit ihren Kinder- und Jugendfreizeiten möchte die Evangelische Jugend Holzwickede und Opherdicke diesen dringenden Bedarf decken und den Teilnehmern eine abwechslungsreiche, spannende und erlebnisreiche Zeit mit Gleichaltrigen außerhalb des Schulalltags bieten, während die Eltern diese kinderfreie Zeit für sich als eine wertvolle Auszeit zum Kraft tanken nutzen können.

Ponyhof, Schloss Baum und Schweden

Für die Kinder der Altersklasse von sieben bis zwölf Jahren ist das Ziel in der ersten Herbstferienwoche 2021 Schloss Baum bei Bückeburg. In der Zeit vom 11. bis zum 15. Oktober erwartet die Kinder ein abwechslungsreiches Programm mit spielerischen, kreativen, sportlichen und gemeinschaftsstärkenden Einheiten. Die Reisegruppe wird in der evangelischen Freizeit- und Tagungsstätte Schloss Baum bei Bückeburg unterkommen, die direkt im Schaumburger Wald liegt. Der Wald und das riesige Außengelände bieten wunderbare Möglichkeiten zum Spielen und Toben. Besonders der kleine Teich mit einem Floß bietet Raum für Abenteuer.

Die beliebte Mädchenfreizeit zum Ponyhof Hilbeck bei Werl soll im nächsten Jahr im Zeitraum über Fronleichnam, also vom 2. bis zum 6. Juni stattfinden. Auf dieser Freizeit dürfen sich Pferde-begeisterte Mädchen im Alter von sechs bis elf Jahren auf ein buntes, abwechslungsreiches, kreatives und vor allem tierisches Programm freuen. Von Mittwoch- bis Sonntagabend haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit mit der Ev. Jugend die Zeit im Jugendferienheim Ponyhof Hilbeck zu verbringen. Vor Ort werden sich die Teilnehmerinnen viel mit den Ponys beschäftigen, sie erlernen neben dem Reiten und der Pflege auch den richtigen Umgang mit den Tieren. Zwischen den reitpädagogischen Programmpunkten mit den Ponys unter fachlicher Anleitung der hauseigenen pädagogischen Fachkräfte, können sich die Kinder auf kreative Basteleinheiten, Spiel, Spaß und bunte Abendprogramme freuen.

Für Jugendliche bietet die Evangelische Jugend in den Sommerferien eine zweiwöchige Freizeit nach Schweden an. Für die Zwölf- bis 15-Jährigen soll es in der Zeit vom 30. Juli bis zum 15. August 2021 nach Hamneda Fritidsgard/Hamneda in Schweden gehen. Im südlichen Småland findet sich alles, was Schweden ausmacht: Unendliche Wälder, klare Seen, weiches Moos, rote Häuser, wilde Tiere - Davon erzählen die Geschichten. Aus diesem Gebiet kommen die Selbstbau-Möbel und Astrid Lindgrens Michel aus Lönneberga ist hier Zuhause. Die Region und die Unterkunft bieten wunderbare Möglichkeiten. Die Teilnehmer dürfen sich auf eine erlebnisreiche Zeit auf einer großen Anlage mit mehreren Häusern freuen. Neben einem abwechslungsreichen Programm aus unter anderem kreativen, sportlichen, spielerischen und abenteuerreichen Einheiten liegt auch bei dieser Freizeit der Fokus auf einer starken Gemeinschaft.

Anmeldestart am 1. November!

Der traditionelle Anmeldestart für die Freizeiten ist der Holzwickeder Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt nicht statt, weshalb die Evangelische Jugend Holzwickede und Opherdicke den Anmeldestart für die Freizeiten auf Sonntag, 1. November, festgelegt hat. An diesem Tag haben Interessierte die Möglichkeit, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr im Jugendheim, Goethestraße 6a, vorbeizukommen und die Anmeldung persönlich abzugeben oder offene Fragen zu den Freizeiten zu klären. Anmeldungen können ab Montag, 2. November, auch zu den Öffnungszeiten im Evangelischen Gemeindebüro, Goethestraße 4, oder im Evangelischen Jugendheim abgegeben oder in die jeweiligen Briefkästen eingeworfen werden. „Die Kinder und Jugendlichen, die für dieses Jahr zu unseren Freizeiten angemeldet gewesen sind, haben bis zum 1. November ein Voranmelderecht. Wir haben allen versprochen, dass sie auf jeden Fall einen Platz sicher haben, wenn die jeweiligen Freizeiten im nächsten Jahr stattfinden“, teilt Jugendreferent Hendrik Lemke mit. Ab dem 1. November werden die freien Plätze dann für alle interessierten Kinder und Jugendlichen geöffnet.

Weitere Informationen, sowie die Flyer der Freizeiten inklusive der Anmeldungen sind online unter diesem Link abrufbar.

Fragen zu den Freizeiten beantwortet Jugendreferent Hendrik Lemke. Er ist erreichbar Tel. 01573/55 79 780 oder per Mail unter evjugendhowi@gmail.com.