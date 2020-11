Sylt ist die größte Nordseeinsel mit einer ungewöhnlichen Form und vielen Gesichtern: im Westen teilen sich an Sandstränden Meeresrauschen und Musik den Sound. Hier kann man sich ins volle Insel-Leben stürzen. Im Osten gibt es das Kontrastprogramm: reetgedeckte Friesenhäuser ducken sich zwischen den Dünen in die Heide-Täler mit Blick auf den zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannten Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Hier entfaltet sich Sylts Schönheit in einer Art, die Künstler, Fotografen Dichter und Urlauber gleichermaßen zum Schwärmen bringt. Nabelschnur zum Festland ist der Hindenburgdamm, der die inselverliebten Touristen per Eisenbahn auf die Insel befördert.