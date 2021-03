Die Testläufe auf der Synthetik-Eisfläche verliefen besser als der KJC erwartet hatte. Zwei Wochen lang hatten Eishockeyspieler, ambitionierte Läufer und Hobby-Schlittschuhläufer die Gelegenheit, die Oberfläche des Anbieters „Like Ice“ in den Hellweg-Sporthallen auszuprobieren. Jetzt wird der Eishockeyclub konkreter und unterbreitet der Stadtverwaltung Vorschläge.

"Da die Anforderungen für sämtliche Bereiche, vom Freizeitläufer, über Eiskunstlauf, Eistanz

und Eishockey völlig unterschiedlich sind, war es uns sehr wichtig, so viele Testläufer wie möglich mit

einzubeziehen und ihre individuellen Meinungen einzuholen", erklärte KJC-Vorstand Michael Weber. Fazit: Alle technischen, taktischen und eishockeyspezifischen Trainingselemente können vollumfänglich ausgeübt und verfeinert werden. Nach ein paar Runden, bis sich die Kufen erwärmt haben, sei ein sicheres und entspanntes Laufen möglich.

"Geübte Schlittschuhläufer empfanden es erst gewöhnungsbedürftig, bzw. stumpf, waren dann aber

begeistert", so Weber. Und die Oberfläche motiviert die Eishockeyspieler zu einer konsequenten Trainingsteilnahme. „Auf der Kunstfläche kann alles trainiert werden was auch auf Eis geht.“

Jetzt bereitet der Königsborner Jugend Eishockeyclub verschiedene Varianten vor, wie der Kauf und das Angebot einer Kunsteisfläche das Sanierungskonzept der Eissporthalle unterstützen kann.

Milder Ton

Ziel sei es, der Öffentlichkeit, sowie den Eissportvereinen aus Unna und

Umgebung, ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Modell anzubieten, um die Eissporthalle an 365 Tagen im Jahr nutzen zu können. Fragen zur Kostenübernahme, die Bahn im Format 26 mal 60 Meter würde rund 400Tsd. Euro (nicht öffentliche Mittel) kosten, und zum Pachtbetrieb möchte der KJC in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung klären. Der KJC bedankt sich für das Interesse zahlreicher Fraktionsmitglieder, die sich während der Testphase einen Überblick zu der neuen Eisbahntechnik verschafften.