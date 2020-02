Am Wochenende richtete der Schützenbezirk Hellweg im Westfälischen Schützenbund im Landesleistungszentrum Dortmund die Bezirksmeisterschaft 2020 im Sportschießen aus. Insgesamt gingen in allen Disziplinen 900 Sportschütz(inn)en aus 47 Vereinen an den Start.

Der Bürger-Schützen-Verein (BSV) Unna konnte sich, wie im Vorjahr, mit 10 Sportschütz(inn)en an diesem Wettbewerb beteiligen. Diese hatten sich im November 2019 durch ihr Ergebnis bei der Kreismeisterschaft dazu qualifiziert.

Die Schütz(inn)en traten in den Disziplinen Luftgewehr Freihand und Auflage sowie Luftpistole Freihand und Auflage an. Insgesamt hat der BSV Unna an den zwei Wettkampftagen gut gekämpft und landete mit fast allen Teilnehmer(inn)en und Mannschaften unter den ersten 10 Plätzen in den jeweiligen Disziplinen und Altersgruppen.

Folgende Teilnehmer errangen dabei jeweils die ersten Plätze:

1.Platz Dieter Nagel, Luftgewehr Auflage, Senioren V mit 313,4 Ringen

3.Platz Marco Kreis, Luftgewehr Freihand, Junioren II mit 342 Ringen

3.Platz Sarah Göldner, Luftgewehr Auflage, Damen I mit 309,5 Ringen

3.Platz Anke Straube, Luftpistole Auflage, Seniorinnen I mit 295,1 Ringen

Ab jetzt wird gespannt verfolgt, wo das Zulassungslimit für die Ende April/Anfang Mai stattfindenden Landesmeisterschaften liegen und wen der BSV Unna dann dazu entsenden darf.